【希少】BRIT HOUSE システム手帳 バイブルサイズ 6穴 ダークブラウン



BRIT HOUSE システム手帳 B6 バイブルサイズ King of Leather Cordovan-こだわりのメンズバッグ・小物専門店 紳士の持ち物



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BRITHOUSEブリットハウスのバイブルサイズトスタゴート(ヤギ革)システム手帳です❕トスタゴートは耐久性に優れたゴート素材(ヤギ革)にワックスを塗り、革の表面を摩擦熱により焦がす加工を施され、ヤギ革の自然な風合いを生かしたライトウエイトでしなやかさが増しています。その革の表面にはひとつとして同じパターンがなく、まさに天然皮革の革素材ならではの魅力的な素材で、自然な風合いとエイジング（経年変化）による革本来の魅力を早期に味わえるのも特徴です。#keikupanの他の商品●ブランド：BRITHOUSEブリットハウス●アイテム:トスタゴートシステム手帳ビジネス手帳●色：茶色ダークブラウン●サイズ： ☆実寸サイズ☆ 縦約19cm 横約15cm 厚さ約3.5cm 若干の誤差はご了承ください。●仕様：・カード入れ×4 ・オープンポケット×3・あおりポケット×1・ペン差し×1・バイブルサイズ25mmリング (リフィール収納約240枚)●素材:山羊革●状態： 若干の使用感はありますが、目立ったキズや汚れ等は無く、自然な風合いとエイジング（経年変化）による革本来の魅力が漂うコンディションです。 USED品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他： 当方、ペットは飼っておらず喫煙者もいません。 細心の注意を払い検品していますが、小さな傷や汚れの見落としがあればご容赦願います。 万が一、説明に記載のない大きなダメージや汚れなどがあった場合は、受け取り評価前に取り引きメッセージよりご連絡いただけると幸いです。 撮影環境により実物と多少お色が異なる場合がございますのでご了承願います。 使用感等は人により感じ方に差がありますので、神経質な方のご購入はお控えください。