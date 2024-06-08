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バーティカル ロングウォレット
商品番号 P43920296484
商品名

バーティカル ロングウォレット
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 11,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIORの長財布、90000円程度で購入した商品です。値下げ等コメントお待ちしております。カラー···ブラック財布形···長財布ブラックの「ディオールオブリーク」ジャカードフロントにルテニウムコーティングの真鍮製Diorシグネチャー内側にエンボス加工のDiorシグネチャー2つ折りの縦型デザイン内側にジップポケット紙幣用コンパートメントx4、カードスロットx16ダストバッグ付きイタリア製／スペイン製
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