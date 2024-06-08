バーティカル ロングウォレット

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商品詳細
DIORの長財布、90000円程度で購入した商品です。値下げ等コメントお待ちしております。カラー···ブラック財布形···長財布ブラックの「ディオールオブリーク」ジャカードフロントにルテニウムコーティングの真鍮製Diorシグネチャー内側にエンボス加工のDiorシグネチャー2つ折りの縦型デザイン内側にジップポケット紙幣用コンパートメントx4、カードスロットx16ダストバッグ付きイタリア製／スペイン製
http://narcologia.ru/goods/reproduce628955.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome970843.html
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美品❣️Diorオブリークジャガード長財布88000円バーティカルロング ...
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