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商品詳細
未使用品です。こちらの商品はMサイズ表記なのですが、日本サイズですとLサイズほどの大きさです。着丈約71身幅約57その為、商品の詳細にはLサイズで謳っております。Tシャツで差をつけたいなら、超おすすめです。年齢層関係なく幅広く着こなせるデザインです。数年前に友人よりプレゼントで頂いたのですが、かなり高価なTシャツと理解しておりましたので、なかなか着れず断捨離にて今回の出品となります。こちらのブランドをご存知ない方は、下記文章は転用ですが、ご覧ください。キス(KITH)は、2011年に設立されたニューヨーク発のセレクトショップであり、またそのオリジナルブランドです。アメリカのスニーカー業界において絶大な影響力を持つコレクター/デザイナーのロニー・フィグが手掛け、時代に合わせた人気のシューズが常にセレクトされている他、アパレルラインも世界的に注目を集めています。丁寧に保管しておりましたので、状態は良いと思いますが、あくまでも一度人の手に渡っている品ですので、ご理解の上ご購入ください。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
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