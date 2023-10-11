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【 極美品 】 グッチ　GGジャガード　マフラー　現行モデル　カシミア　フリンジ
商品番号 H39431571413
商品名

【 極美品 】 グッチ　GGジャガード　マフラー　現行モデル　カシミア　フリンジ
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 11,193 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも多数アパレルを取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)#とみのアパレル部屋2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引致しますので、その場合は、購入前にコメント願います____________________________________________GUCCI　グッチマフラー　ストールGG　総柄　GGジャガードタッセル　フリンジ　極暖　防寒高級素材　カシミア　ウールブルー系　青　グレーストライプ　現行タグ　極美品メンズ　レディース　ユニセックスサイズ35cm×165cm※平置き採寸です。誤差がある場合があります。●状態こちらの商品状態は【S】です。____________________________________________【SS】タグ付き新品【S】美USED商品【A】使用感はあるが目立つ傷や汚れはなし【B】シミ、小さな穴等も目立たない【C】シミや傷がある●配送・新品のOPP袋に入れ、段ボールまたは中身の透けない配送用袋に梱包、ご購入から1-2日以内に基本的にらくらくメルカリ便で発送。●写真について・実際の商品と色味に差が出る事が御座います。・写真の小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。この商品は全国大手のリサイクルショップで購入した鑑定済みの商品です。ご購入前に可能であればプロフィールの確認をお願い致します。
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