Maison Sbond メゾンエスボンド 三つ折り財布 コインケース 未使用品 ...

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MaisonSbondメゾンエスボンド 三つ折り財布ミニマルなMaisonSbondのミニ財布です入荷待ちで予約をしていた物が先日届いたのですが、使う出番がなくなってしまい未使用のまま保管してました今も完売しており入荷待ちの人気のお財布です手のひらサイズの大きさなので使いやすく、本革を使用しているので肌馴染みもよく使う度に風合いも楽しめると思いますカテゴリはメンズにしてますがユニセックスで使えるアイテムです［詳細］・必要最低限のカード４枚・お札は折らずにスライド収納可・本革使用SIZE:W90H60mm/39gCOLOR:BlackLOGO:silverMADEINJAPAN#MaisonSbond#メゾンエスボンド#三つ折り財布#シンプル財布#本革財布#ミニマリスト