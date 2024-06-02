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エルメス　べアン　オーストリッチ
商品番号 F13966476815
商品名

エルメス　べアン　オーストリッチ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革エルメス　べアン　オーストリッチです。こちら質屋での真贋済みです！使用感はありますが、いい味が出ていると思います。渋くてカッコイイです！すり替え防止のため返品不可、並びに返金の方も不可とさせて頂きます。了承して頂ける方、大切に使って頂ける方にお譲りしたいです。
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