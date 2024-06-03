[未使用] missoni キャップ　ロゴデザイン　希少‼️

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こちらはミッソーニ キャップ イタリア製になります。49,500円ほどの商品です。未使用になります。コットン素材を使っていてかなり高級感が感じられる商品かと思います❗️シンプルなブラックにミッソーニのロゴがアクセントになっていて大変使いやすいかと思います❗️サイズ表記60後ろのスナップをピッタリ合わせて測った場合円周約56.5そこから前後5センチは調整可能だと思います。コメント大歓迎です値下げ交渉受け付けます自宅保管なので傷や汚れがある場合がございます。写真にてご確認ください。形···ベースボール素材···コットン素材···コットン