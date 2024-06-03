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新品　箱あり　28cm　ナイキACG　ローケイト　グレー　ホワイト　パープル
商品番号 W24406666680
商品名

新品　箱あり　28cm　ナイキACG　ローケイト　グレー　ホワイト　パープル
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品名　NIKEACGLOWCATE　　　ナイキエーシージーローケイト品番　DX2256-300カラー　マイカグリーン/ライトボーン　　　　ファントム/ローズウッドサイズ　28.0cm（US10）新品　箱あり　タグ付きナイキACGよりストリートから公園、トレイルまで、長時間履き続けられる定番シューズです。混合素材を使用したアッパーは耐久性に優れ、コーディネートしやすいスタイルです。ラバーアウトソールと適切に配置された丈夫なラグパターンが、滑りやすい岩場をグリップ。どんな地形も攻略できます。混合素材のアッパーが定番のアウトドアスタイルを演出。スタイリングしやすいので、大自然の中でのランチタイムの後も、そのまま真剣モードのミーティングに向かえます。足裏のトレイルフレーム（ミッドソール上のプラスチックシャンク）は、サポート性抜群。特に、重い荷物を運ぶときに効果を発揮します。ラバーアウトソールに適切に配置したラグパターンが、上り坂や下り坂、まざまな路面でトラクションを発揮。メンズ　アウトドア　トレイル　登山　キャンプ　ハイキング　シューズ
http://narcologia.ru/goods/flight602328.html
http://narcologia.ru/goods/Adder487475.html
http://narcologia.ru/goods/Persia867788.html
新品　箱あり　28cm　ナイキACG　ローケイト　グレー　ホワイト　パープル
新品　箱あり　28cm　ナイキACG　ローケイト　グレー　ホワイト　パープル | フリマアプリ ラクマ
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