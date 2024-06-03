新品　箱あり　28cm　ナイキACG　ローケイト　グレー　ホワイト　パープル

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品名 NIKEACGLOWCATE ナイキエーシージーローケイト品番 DX2256-300カラー マイカグリーン/ライトボーン ファントム/ローズウッドサイズ 28.0cm（US10）新品 箱あり タグ付きナイキACGよりストリートから公園、トレイルまで、長時間履き続けられる定番シューズです。混合素材を使用したアッパーは耐久性に優れ、コーディネートしやすいスタイルです。ラバーアウトソールと適切に配置された丈夫なラグパターンが、滑りやすい岩場をグリップ。どんな地形も攻略できます。混合素材のアッパーが定番のアウトドアスタイルを演出。スタイリングしやすいので、大自然の中でのランチタイムの後も、そのまま真剣モードのミーティングに向かえます。足裏のトレイルフレーム（ミッドソール上のプラスチックシャンク）は、サポート性抜群。特に、重い荷物を運ぶときに効果を発揮します。ラバーアウトソールに適切に配置したラグパターンが、上り坂や下り坂、まざまな路面でトラクションを発揮。メンズ アウトドア トレイル 登山 キャンプ ハイキング シューズ