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【新品未使用】adidas STANSMITH VULC 27cm
商品番号 Y65562307684
商品名

【新品未使用】adidas STANSMITH VULC 27cm
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,443 円
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商品詳細

新品未使用のスケートボーダー用のSTANSMITHです。専用箱はありません。本体とタグのみです。27cm品番　B49618品名　STANSMITHVULCカテゴリー　SKATEBOARDING原産国中国アッパー素材　天然皮革ソール素材　ゴム底STANSMITHSUPERSTARSUPERSTANCAMPUSCONVERSNIKEadidasスーパースタースタンスミスナイキNIKEnewbalanceニューバランスReebokリーボックSUPERSTARSTANSMITHK-SWISSビューティーアンドユースビームススーパースタースタンスミスフォーエバーナイキNIKEnewbalanceニューバランスReebokリーボックSUPERSTARSTANSMITHK-SWISS
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