【新品未使用】adidas STANSMITH VULC 27cm

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商品詳細
新品未使用のスケートボーダー用のSTANSMITHです。専用箱はありません。本体とタグのみです。27cm品番 B49618品名 STANSMITHVULCカテゴリー SKATEBOARDING原産国中国アッパー素材 天然皮革ソール素材 ゴム底STANSMITHSUPERSTARSUPERSTANCAMPUSCONVERSNIKEadidasスーパースタースタンスミスナイキNIKEnewbalanceニューバランスReebokリーボックSUPERSTARSTANSMITHK-SWISSビューティーアンドユースビームススーパースタースタンスミスフォーエバーナイキNIKEnewbalanceニューバランスReebokリーボックSUPERSTARSTANSMITHK-SWISS
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