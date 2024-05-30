エルメス　べアン　ポロサス　シルバー金具　2004年製

エルメス べアン ポロサスです。使用感は強いです。ただファスナーとか全然大丈夫なのですぐお使いはいただけます。全体的に焼けとかもあるのでそこをご了承のうえ購入ください。18→17万円期間限定値下げ中



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