ファットランク　キャップ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！・即日発送を心掛けております新品未使用●サイズ···7ヶ所調整可能●カラー···黒/ブラック新品未使用になります。今RIZINで活躍され有名な萩原京平選手も愛用中のブランド、【ファットランク】の新作のＰロゴキャップです。店舗,WEBSTOREで入荷し即完売商品となった商品です。
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