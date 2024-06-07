超美品トラファルガー★メンズベルト 32 キャンバス＆本革レザー アイボリー×茶

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#max0991の取扱い商品一覧はこちら#max0991の雑貨小物はこちらトラッド好きにおススメ「TRAFALGAR：トラファルガー」メンズベルトをご案内。こちらはUSAメイドの超レアな一本。アメリカントラッドはもちろん、プレッピーファッションなどのアクセントとしても最適なデザイン＆テイスト。使用感がほぼ見られない、とてもキレイなコンディション。詳しい内容は以下をご確認下さい。【全体詳細】表示サイズ：32サイズ詳細：全長：85cm幅：3.2cm 着用可能実寸：73～79cm色：ダークブラウン＆アイボリー素材：キャンバス＆レザー(本革) 金具＝ブラスメタル【ダメージ状態詳細】ベルトボディ：目立つダメージなく良好ベルト穴付近：使用感なし型崩れ：なし色変わり：なし金具部材：一部クスミ感あるも良好状態：使用感の無い超美品コンディション美品度：9.5点 (新品を10点満点とした自己基準)【その他備考】付属品：特になし生産国：アメリカ(MadeinU.S.A.)ちなみに実寸サイズは個人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。個人保管品であり、程度は画像をご確認頂き上記状態をご了承の上でお求め下さい。プロの目利きでブランドアイテムが売買される『横浜ブランドオークション』にて購入した後にプロが鑑定した100％本物保証のお品物です。修理やアフターフォローのご相談などは正規店で受けられますので、ご安心ください。詳しくは当方のプロフィールをご覧下さい。#TRAFALGAR#トラファルガー素材...コットンカラー...ベージュ