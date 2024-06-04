ゼニア ベルト Ermenegildo Zegna

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商品詳細
兄からもらったゼニアのベルトです。しまったまま忘れて、新しくゼニアのベルトを買ってしまいましたので、こちらを出品します。ベルトに穴はないタイプです。編んである隙間から留め具（？）を入れて固定します。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement813499.html
http://narcologia.ru/goods/traverse134226.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln30502.html
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Ermenegildo Zegna(エルメネジルドゼニア) / ベルト/--/メンズ | 中古 ...
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