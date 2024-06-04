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ゼニア ベルト Ermenegildo Zegna
商品番号 K65902656263
商品名

ゼニア ベルト Ermenegildo Zegna
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

兄からもらったゼニアのベルトです。しまったまま忘れて、新しくゼニアのベルトを買ってしまいましたので、こちらを出品します。ベルトに穴はないタイプです。編んである隙間から留め具（？）を入れて固定します。
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