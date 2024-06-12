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raf simons 04ss カットソー
商品番号 E59476203642
商品名

raf simons 04ss カットソー
ブランド名 ラフシモンズ
特別価格 税込 5,639 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ48ラフシモンズのヘンリーネックのカットソーです。袖口にもデザインが入っており、ラフらしいミリタリーデザインです。この時期のアイテムとしては状態も良く、美品です。ラフのカットソーもかなり数少なくなってきたかと思うので、お好きな方はぜひ！
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