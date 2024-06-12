raf simons 04ss カットソー

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商品詳細
サイズ48ラフシモンズのヘンリーネックのカットソーです。袖口にもデザインが入っており、ラフらしいミリタリーデザインです。この時期のアイテムとしては状態も良く、美品です。ラフのカットソーもかなり数少なくなってきたかと思うので、お好きな方はぜひ！
http://narcologia.ru/goods/recuperation313221.html
http://narcologia.ru/goods/capitation629708.html
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