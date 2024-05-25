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- 黒箱トミカ ブルーバードU 1800 SSS-E 日本製 1Fホイール
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商品詳細
数多くの出品の中から御覧頂き、有難う御座います。黒箱トミカ ニッサン ブルーバードU1800SSS-ENo.62-1-1T-211973年製ボディーカラー:MV/メタリックバイオレット紫シートカラー:R/レッドホイール:1F本体と箱は、経年劣化による擦れや傷み等があります。画像にて御確認下さい。それらをご理解の上、ご検討下さい。宜しくお願いします。ジャンル（ミニカー）...車グッズ種類...国産メーカースケール...1/64#トミカ#黒箱#赤箱#青箱#日本製#ミニカー#黒箱トミカ#トヨタ#EX#トヨタEX#一般輸出品#カスタム品#大阪営業所#ブリスター#ブリスターパック#トミカ黒箱#トミカ赤箱#トミカ青箱#トミカ1A#トミカ1E#トミカ1F#1Aホイール#1Bホイール#1Eホイール#1Fホイール#12Hホイール#1Dホイール#日本製#中国製#ホットウィール#マジョレット#非売品トミカ
http://narcologia.ru/goods/Taipei152271.html
http://narcologia.ru/goods/composite108954.html
http://narcologia.ru/goods/financier146260.html
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