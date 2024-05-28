[新品未使用] Dunhill ダンヒル カシミヤ ストール(マフラー)

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◎商品特徴メンズのグレーと黒のカシミヤストールです。クリスマスプレゼントにいかがでしょうか？◎商品詳細カシミヤ100%フリンジ付きスコットランド製色:黒とグレー※色はなるべく現物に近い色になります様昼間自然光の当たる所で撮影しております。箱もお付けいたします。(保管していた際の多少のスレ・キズがあります。)◎定価54,000円★サイズ★平置き(およそ)幅70cm✖️長さ178cm★商品状態★未使用・タッグ付き★注意事項★丁寧に保管しておりましたが、あくまでも個人商品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。#ダンヒル黒カシミアマフラー#ダンヒルマフラー#ダンヒルストール#ダンヒルカシミアマフラー#ダンヒル#黒カシミアマフラー#ストール#黒カシミアストール#カシミアマフラー#カシミア100ストール#カシミア100#ゼニア#ビトン#アルマーニカラー···ブラック柄・デザイン···ストライプ素材···カシミヤ