レザーベルト上質革スター星スタッズゴールドスタッズゴールド金具79センチ-89センチ使用感少しありますが破れ切れなどはありませんタバコ無し暗室保管です星スタースタッズが丁寧につけられてます裏のリベットもしっかり固定されています安物の針が出てきそうなものとは品質が違います。革も上質レザーのベルトです。ダブルアールエルベルトRRLイタリア製ベルトの皮と似ていて上品な革が使われております経年を楽しめるベルトだと思います即購入可能ですご検討よろしくお願いします。



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