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美品✨ MONT BLANC モンブラン マネークリップ 二つ折り財布
商品番号 F46358113342
商品名

美品✨ MONT BLANC モンブラン マネークリップ 二つ折り財布
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 4,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです！取り置きはしておりませんのでご了承ください☆【商品説明】モンブランMONTBLANC　マネークリップ二つ折り財布　ウォレットメンズ本革　ブラック　黒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・サイズ縦8cm×横11cm×マチ約0.5cm・仕様札ばさみ×1カードポケット×6※小銭入れはありません。・付属品保存箱保存袋ケアカード・状態について使用に伴う多少の小傷はございますがあまり目立たない印象です！その他目立つ汚れやダメージはなく美品です。【商品について】・大手ブランド買取店にて購入した真贋鑑定済みの商品になります。・あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。※他サイトにも出品している為、突然の削除もありますのでご了承ください。財布形···二つ折り
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