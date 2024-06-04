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THE HEART Tシャツ （長袖）
商品番号 I20217649375
商品名

THE HEART Tシャツ （長袖）
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEHEART井口一彦を中心に1983年に結成されたバンド。1988年にデビュー、1992年に解散☆Tシャツ（長袖）welcometotheheartsgate’90'INSIST’親戚の子が昔ファンで、購入したものを代理出品してます。開封していますが、未使用品です。かなり前に購入したものなので、シワがありますが、このまま梱包し、発送させて頂きます。ご了承ください。
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