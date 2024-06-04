作家物陶器焼締銀彩絵付け四角三足小鉢6個箱付

ご覧いただきありがとうございます。購入後箱に入れたまま長期保管していました。器の底裏に刻印があります(画像6)おおよその大きさ約11cm四方高さ約7.5cm厚み約0.5cm内側の銀彩の円直径約10.5cm線の幅約0.5cm内側は丸い鉢状(半球体)の形陶器表面はザラッとした仕上がり縁は凸凹した仕上がり焼き上がりの色は墨黒器の外側は面によってメタリック発色の部分あり(画像4左端)底裏に3点の脚付(画像4)普段にも、趣向を凝らした食卓にも使えそうです。ご検討よろしくお願いします。ひとつひとつ作家のかたが作られたものです。細かいところが気になる方はご遠慮下さい。#茶道具#茶懐石#美濃焼#備前焼#陶芸#食器種類···皿・鉢



2023年最新】小鉢作家の人気アイテム - メルカリ



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中国 磁州窯 鉄絵 蓮魚藻文盤 皿 C R6201F-



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