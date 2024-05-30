MARNI×PORTER ポーター×マルニ　長財布

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商品詳細
MARNI×PORTERマルニポーターziplongwalletジップ長財布ナイロン素材札入れスペース3箇所、長めのカードホルダー1箇所、カードホルダー12箇所、小銭入れ1人気のマルニとポーターのコラボ商品です。使用期間は過去に数回使った程度です！カラーも落ち着いたネイビーベースなので、男性女性問わずお使いいただけると思います。自宅保管になりますので、その点ご了承いただける方のみ、よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/stepchild391352.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate220777.html
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