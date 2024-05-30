ALEX STREETER ブラッククロスリングリング

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ご覧いただきありがとうございます。ALEXSTREETER(アレックスストリーター)ブラッククロスリングサイズ:約9-10号C.R.E.A.Mのシルバーポリッシュをおつけします(他付属品はございません)。※一部シルバー(クロス)の露出があります(写真⑤参照)？※経年による汚れや傷などございますので、写真をご参照ください。※ご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。よろしくお願いします^^#ALEXSTREETER#アレックスストリーター#エンジェルハート#エンゼルハート#ハイド#hyde#イノラン#inoran#マリリンマンソン#ロバート・デニーロ#陰陽師