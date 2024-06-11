デビルスカルリング20号

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商品詳細
⭕️大幅値下げ開始⭕️¥35,000-⇒¥19,000-⭕️秋の大セール⭕️材質···シルバー925カラー···シルバー＆いぶしサイズ20#総重量60.9gブランド名RIBERA/TOKYO完全オリジナルハンドメイド作品です。コミカルな顔のスカルに表情をつけ加えました。こちら人気売れ筋商品、在庫少なくなっています。その為、現物からの鋳造品になりお届けまでに少々お時間頂きます。ご了承くださいませ。
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