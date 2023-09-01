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新品ヴァレンティノ ウール カシミヤ ニット キャップ ユニセックス イタリア製
商品番号 W61454838410
商品名

新品ヴァレンティノ ウール カシミヤ ニット キャップ ユニセックス イタリア製
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランド名●VALENTINOヴァレンティノ●型番●SY2HM00BXKS0NAニットキャップ●カラー●ブラック×ホワイト●素材●ウール70％・カシミヤ30％●サイズ●横×縦約25×34.5cm●製造国●イタリア●付属品●箱タグ
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