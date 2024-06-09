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Cartier カルティエ　ジュストアンクルネックレス
商品番号 J25757548674
商品名

Cartier カルティエ　ジュストアンクルネックレス
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 168,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジュストアンクルネックレス、イエローゴールド750/1000、ブリリアントカットダイヤモンド14個（計0.12ct）。幅：2.2mm。内径：14.2mm。チェーンの長さ（調節可能）：39–41cmチェーンを長くするために某有名ブランドお直し店にて付け足しております。(写真3枚目参考)ご質問などありましたらコメントくださいカラー···ゴールド装飾···ダイヤモンド材質···ゴールド
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