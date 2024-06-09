Cartier カルティエ　ジュストアンクルネックレス

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商品詳細
ジュストアンクルネックレス、イエローゴールド750/1000、ブリリアントカットダイヤモンド14個（計0.12ct）。幅：2.2mm。内径：14.2mm。チェーンの長さ（調節可能）：39–41cmチェーンを長くするために某有名ブランドお直し店にて付け足しております。(写真3枚目参考)ご質問などありましたらコメントくださいカラー···ゴールド装飾···ダイヤモンド材質···ゴールド
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