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ポールスミス　名刺入れ
商品番号 V67154864298
商品名

ポールスミス　名刺入れ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

素材···本革カラー···ブラックプレゼントで頂き、使用していましたがもう使わないので出品しました。箱などない付属品は何もないですが状態は良いです。
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