CO-019 コーチ COACH 財布 サイフ 長財布 シンプル

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#Mikunaをご覧いただきありがとうございます(´•ᴗ•)商品は海外アウトレットにて購入いたしました。✨商品説明✨コーチのシンプル長財布になります。収納力、使い勝手に優れたラウンドファスナータイプで長くご愛用頂けるアイテムです。✨新品未使用✨ଘ♡ଓ*:゜+。.໒꒱°*。⋈。♡:*:゜+。ଘ☆:゜+。⋈。!!全商品送料無料!!ブランド一覧#Mikunaブランドଘ♡ଓ*:゜+。.໒꒱°*。⋈。♡:*:゜+。ଘ☆:゜+。⋈。✨型番✨C7387✨表記サイズ✨H10.5cmxW21cmxD2cm✨カラー✨マホガニーマルチ✨発送場所✨郵便局✨発送方法✨ゆうパケットプラス⋈ଘ♡ଓ*:゜+。.໒꒱°*。⋈。♡:*:゜+。ଘ☆:゜+。⋈。ーーー注意事項ーーー✨発送は匿名配送になります。✨コンビニからの発送になりますので、土日の発送も可能です。✨自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。✨空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。✨採寸は素人による平置きでの採寸になります。✨光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。✨こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。✨その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。✨上記にご了承いただける方のみご購入願います。✨上記にご了承いただけた方のみご購入をお願いしておりますので、原則返品は受付しておりませんのであらかじめご了承ください。最後までお読みいただきありがとうございました(*≧∀≦*)14900