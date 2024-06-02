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最高級ホワイトゴールドシルバーカラーブレスレットCZダイヤダンクル
商品番号 M73106614872
商品名

最高級ホワイトゴールドシルバーカラーブレスレットCZダイヤダンクル
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,551 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級溢れるホワイトゴールドシルバーコーティングを施したHERMESを彷彿とさせるようなシェーヌダンクル、グッチチェーンタイプの19cmブレスレット。通常の5倍のコーティングを施しており、人口ダイヤモンドとも称される最上級のVVSクラスCZダイヤモンドを使用。美しい輝きと色を保ちます。洗礼されたデザインで高級感あるジュエリーです。これ一つでコーデが映えるアイテム。商品詳細サイズ・容量★【原産国】LA★【カラー】ホワイトゴールドシルバーカラー★【サイズ】19cm※インポートアイテムになりますHERMES高級ジュエリーシェーヌダンクルグッチチェーン韓国ファッション好きにブレスレットピアスイヤリングリング指輪バックスニーカーキャップハードウェアエルメスジルコニアクロスチェーン指輪ホワイトCZダイヤシルバー925S925ブレスレットリング
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