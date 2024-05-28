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ディールデザイン　ヒュージベル　レザーチョーカーエンドコーン
商品番号 R81263457602
商品名

ディールデザイン　ヒュージベル　レザーチョーカーエンドコーン
ブランド名 ディールデザイン
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒュージベルには使用による凹みがあります。レザーチョーカーは一部スレがあります。レザーチョーカーは標準より10cm長くオーダーしてあります。シルバー925・レザーよろしくお願いします。
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