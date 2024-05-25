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SWELL INAZUMA Ring（リング、指輪、RHYMESTER）
商品番号 W58040185920
商品名

SWELL INAZUMA Ring（リング、指輪、RHYMESTER）
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 6,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RHYMESTER・Mummy-Dさんが長年左手・人差し指に装着されていたモノと同じ、JETGarageの稲妻が絡みついたかなりお気に入りのリングです。シルバーアクセサリー、指輪、ラッパー、HipHop子どもを抱っこしたり、ファッションの好みが変わったりと環境の変化により泣く泣く出品しました。◆サイズ：内径17mm／内周52mm号数は一般的な13号◆内側に彫り文字：Jetswell9259恐らくこのサイズでは市場に出回ってないかもしれません。出品に際し点検はしておりますが、細かな見落としがあるかもしれません。お安く出品させて頂きますのでノン・クレームノン・リターンでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/traverse658226.html
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