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専用　シャーク　ジルコニア　ビッグサイズネックレス
商品番号 M30716907307
商品名

専用　シャーク　ジルコニア　ビッグサイズネックレス
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【状態】新品/未使用【商品説明】サメをモチーフにしたゴージャスなシャークシルバーネックレスです。サメ全体にキラキラと輝くジルコニアとシルバージルコニアの喜平チェーンが加わり、圧倒的な高級感とインパクトを作り出すため周囲の人からの注目度、存在感は抜群です。また、シャーク部分は取り外せるためチェーンのみでも楽しめます！Tシャツだけのシンプルなコーディネートでもしっかりキマります！ヒップホップ系、ストリート系、ラッパー、ブリンブリンなど様々な方にオススメです！！【サイズ】本体大きさ：タテ7cm×ヨコ8cmチェーン長さ：全長約50cm(約20インチ)【素材】キュービックジルコニア※ジルコニアは人工のダイヤモンドですが、天然のダイヤと見分けられない程、クオリティが高いです。【カラー】シルバー
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