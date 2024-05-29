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ニューエラキャップ59FIFTY サンディエゴパドレス限定版
商品番号 P27498516879
商品名

ニューエラキャップ59FIFTY サンディエゴパドレス限定版
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン汚れもなくとても綺麗です。何度か着用しましたが、使用しないため出品しました。デザインがとても可愛いです。値下げ交渉可です。
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