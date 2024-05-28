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TOMWOOD トムウッド リング ミニ シグネット クッション　48サイズ
商品番号 T43123186343
商品名

TOMWOOD トムウッド リング ミニ シグネット クッション　48サイズ
ブランド名 トムウッド
特別価格 税込 6,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トムウッド（TOMWOOD）MiniSignetCushionRingミニシグネットクッションリングシルバーTOMWOODの大人気クッションリング。トムウッドのシグネチャークッションシェイプを形成するように設計されたクラシックなシグネットリングです。スタイルを選ばないシンプルでベーシックなデザイン。洗練されたシルバーの輝きがとても印象に残り、存在感がありながらも上品に手元を演出する指輪です。※ユニセックスなデザインのため、メンズ(ピンキーサイズ)/レディースどちらでもお使い頂け、シェアでの使用もおすすめです。使用に伴う小傷はありますが、磨いてもらえればもう少し綺麗になるかとは思います^^状態は4枚目以降の画像でご判断ください。◾️型番R74RINA01S925A◾️サイズ48※8号相当◾️スペック925スターリングシルバー※引っ越しに伴うクローゼット整理のため、期間限定出品とさせて頂きます。※あくまで中古品になりますので、神経質な方やクオリティの高い商品をお求めの方は入札をご遠慮くださいませ。丁寧かつ迅速にお取引させて頂きますので、ご検討宜しくお願い致します。ご質問があればお気軽にコメントください。お待ちしています(^^)
http://narcologia.ru/goods/sucrose774840.html
http://narcologia.ru/goods/ordering930179.html
http://narcologia.ru/goods/competitive143381.html Mini Signet Cushion Ring（ミニシグネットクッションリング）　TOMWOOD（トムウッド）
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