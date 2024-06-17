garden of eden needle fook ring

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商品詳細
ガーデンオブエデンのニードルフックリングです。上品ながら個性がありおすすめです。注意点としては、多少ひっかかりやすいところがあるので、服を着る時に傷つけないように気をつけた方がいいと思います。あまりないケースですが、念のために激しく動く時もつけない方が安全だと思います。送料追加となりますが、希望する方は箱もつけて配送します。サイズは確か17号ぐらいで買ったと思います。直径は約1.8センチでした。細いリングなので、普段つけてるサイズより余裕がある着用感になると思います。ご検討のほどよろしくお願い致します。材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/preference174638.html
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http://narcologia.ru/goods/freshman498056.html
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