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ポールスミス　Paul Smith 名刺入れ
商品番号 D71160943691
商品名

ポールスミス　Paul Smith 名刺入れ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスの名刺入れです。基本的にカバンに入れてたので折れ等はありませんが、裏側に跡があります。状態は画像でご確認ください。買い替えの為出品しますので宜しくお願いします。付属品はなしです。
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