ポールスミス　Paul Smith 名刺入れ

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商品詳細
ポールスミスの名刺入れです。基本的にカバンに入れてたので折れ等はありませんが、裏側に跡があります。状態は画像でご確認ください。買い替えの為出品しますので宜しくお願いします。付属品はなしです。
http://narcologia.ru/goods/sucrose739440.html
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