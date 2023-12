エベッツフィールドフランネルズ　キャップ　短ツバ　7 1/2

EBBETSFIELDFLANNELSエベッツフィールドフランネルズキャップ素材···ウール短ツバサイズは71/2画像4、若干黄ばみあった為ハウスクリーニングにて対応 気になる方はご遠慮ください着用によるギス汚れ、経年劣化などダメージがございます。ご了承の上ご検討お願いいたします。



