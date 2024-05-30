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ビルウォールレザー スモール クロス リンク ネックレス
商品番号 P86711072394
商品名

ビルウォールレザー スモール クロス リンク ネックレス
ブランド名 ビルウォールレザー
特別価格 税込 22,971 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BillWallLeatherビルウォールレザー上野店（正規代理店）にて購入。傷もなくきれいな状態です。写真5,6の様に止める箇所によって雰囲気が異なった付け方を楽しめます。長さ:87cm付属品:巾着袋シルバー製品特有の使用感、キズ、スレ、くすみ、燻、汚れなどはございます。silver925シルバーアクセサリーネックレスチェーン材質···シルバー
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