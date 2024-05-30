ビルウォールレザー スモール クロス リンク ネックレス

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商品詳細
BillWallLeatherビルウォールレザー上野店（正規代理店）にて購入。傷もなくきれいな状態です。写真5,6の様に止める箇所によって雰囲気が異なった付け方を楽しめます。長さ:87cm付属品:巾着袋シルバー製品特有の使用感、キズ、スレ、くすみ、燻、汚れなどはございます。silver925シルバーアクセサリーネックレスチェーン材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/choice714485.html
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