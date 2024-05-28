Fort Worth キャップ 5パネル ヴィンテージ 企業 トラッカー

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フォートワース（FortWorth）は、アメリカ合衆国テキサス州北部タラント郡にある郡庁所在地の都市です。ロゴのグラフィックが、クラシックなアメリカの雰囲気を纏わせてくれます。いなたい仕上がりで肩の力を抜いたスタイルにぴったりです。加えて全体的にコンディションがよく、スベリも綺麗です。●色：ブルー●頭周：55-59cm クラウン：やや浅め●素材：ポリエステル●生産国：タグ色褪せにつき不明●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品していますので是非ご覧ください。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。メッシュプリントビンテージ帽子アメカジポリエステル048MA654