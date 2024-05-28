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COACH コーチ 長財布
商品番号 C94526503989
商品名

COACH コーチ 長財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品情報】柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···フェイクレザー財布形···長財布カラー···ブラックこちらCOACHの長財布になります。約10000円で購入してから半年ほど使用しました。あくまで中古品であるため少しのキズはご了承ください。女性の方でもお使いいただけると思います。#COACH#コーチ#財布#長財布
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