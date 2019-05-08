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ヴィヴィアンウエストウッド　リング　指輪
商品番号 V25060035169
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　リング　指輪
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます!VivienneWestwood指輪リングヴィヴィアンロゴ英文字刻印ありユニセックス材質：真鍮カラー：シルバーサイズ:14号　　　　新品未使用ですが、自宅保管しましたので、見えない傷などあるかもしれませんので、完璧な物を求める方はご遠慮ください！ヴィヴィアン他のも色々ありますので、是非ご覧ください！よろしくお願い致します！
http://narcologia.ru/goods/approximate602120.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture783941.html
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