ヴィヴィアンウエストウッド　リング　指輪

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます!VivienneWestwood指輪リングヴィヴィアンロゴ英文字刻印ありユニセックス材質：真鍮カラー：シルバーサイズ:14号 新品未使用ですが、自宅保管しましたので、見えない傷などあるかもしれませんので、完璧な物を求める方はご遠慮ください！ヴィヴィアン他のも色々ありますので、是非ご覧ください！よろしくお願い致します！
http://narcologia.ru/goods/approximate602120.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture783941.html
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