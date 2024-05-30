END スカル リング 11号 ベビー トライブ チベタンスカル 髑髏

ジュエリーブランド〈エンド〉のスカルリングになります。ブランドのアイコン“トライブスカル”のベビーモデルで密教神器チベタンスカルやメキシコの装飾に使われるドクロ、骸骨のデザインのメキシカンスカルをモチーフに、モーニングジュエリー(服喪中や葬儀の席に着用するジュエリー)に見られる技法で製作されています。シルバーに素材に18KGPをほどこしワインエナメルのコーティングをして眼にはロードライトガーネットが埋め込まれています。ドープなんだけど、どこか可愛らしく人とは一味違うスカルリングはいかがでしょうか。サイズ11号専用BOX付き使用頻度は少ない方だと思います。致命的な傷はなく小傷などは写真をご参考ください。中古品にご理解のある方ご検討を宜しくお願いします。



END ベビー トライブ スカル リング 11号 ドクロ チベタンスカル ...



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［Catalonia］ ベロ出しスカル シルバーリング 11～27号/スカルリング/ドクロ/骸骨/シルバー925/メンズリング/指輪/銀の蔵