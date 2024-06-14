バラクータ　イングランド製　スウィングトップ　G9　クリーム　 S　OPTI

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アパレル関係をまとめた商品ページを作っております。#ルート３MのクローゼットブランドBARACUTA バラクータカテゴリー・タイプブルゾン G9ハリントンジャケットスイングトップ スウィングトップジッパー OPTIジップヴィンテージ ビンデザインチェック ジップアップ裏地チェック生産国英国産 イングランド製MADEINENGLAND素材表面綿 100裏地 ポリエステル 65レーヨン 35袖裏 ポリエステルカラークリームホワイト 白色性別メンズ 男性サイズ表記サイズS実寸着丈 66センチ （後ろ襟ぐり中心～後ろ身頃裾丈）身幅 55センチ （左右の脇を結んだ寸法）ゆき丈 84センチ （後ろ襟ぐりの中心～袖の裾までの寸法）※平置きの素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。用途カジュアル 春コーデ大学 キャンパス 通学用オシャレ お洒落 おしゃれコンディションこちらの商品は中古品のため、多少の使用感や小さな汚れ（写真10枚目）はございますが、大きく目立ったキズや汚れはなく、状態の良い商品になります。真贋大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。梱包3S（リユースリデュースリサイクル）の観点から最低限の簡易梱包やリサイクル段ボールを使用します。予めご了承下さい。部屋の環境について喫煙者、ペットはおりません。他サイトにも出品していますので、そちらと同時に売れた場合は、ご購入が早かった方を優先させて頂きます。お早めにご購入ください。