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バラクータ　イングランド製　スウィングトップ　G9　クリーム　 S　OPTI
商品番号 Q10287575477
商品名

バラクータ　イングランド製　スウィングトップ　G9　クリーム　 S　OPTI
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 11,616 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アパレル関係をまとめた商品ページを作っております。#ルート３MのクローゼットブランドBARACUTA　バラクータカテゴリー・タイプブルゾン　G9ハリントンジャケットスイングトップ　スウィングトップジッパー　OPTIジップヴィンテージ　ビンデザインチェック　ジップアップ裏地チェック生産国英国産　イングランド製MADEINENGLAND素材表面綿　100裏地　ポリエステル　65レーヨン　35袖裏　ポリエステルカラークリームホワイト　白色性別メンズ　男性サイズ表記サイズS実寸着丈　66センチ　（後ろ襟ぐり中心～後ろ身頃裾丈）身幅　55センチ　（左右の脇を結んだ寸法）ゆき丈　84センチ　（後ろ襟ぐりの中心～袖の裾までの寸法）※平置きの素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。用途カジュアル　春コーデ大学　キャンパス　通学用オシャレ　お洒落　おしゃれコンディションこちらの商品は中古品のため、多少の使用感や小さな汚れ（写真10枚目）はございますが、大きく目立ったキズや汚れはなく、状態の良い商品になります。真贋大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。梱包3S（リユースリデュースリサイクル）の観点から最低限の簡易梱包やリサイクル段ボールを使用します。予めご了承下さい。部屋の環境について喫煙者、ペットはおりません。他サイトにも出品していますので、そちらと同時に売れた場合は、ご購入が早かった方を優先させて頂きます。お早めにご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/providence942194.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis349644.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation530321.html
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