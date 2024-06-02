GODANE ゴダン　レザー　革財布

数ある中から私の商品をご覧頂き誠に有難うございます。ご購入の際にはプロフィールのコメント欄を拝見して頂き、内容を確認の上、ご理解のほど宜しくお願い致します。GODANEゴダン レザー 革財布保管に伴うキズ等見落としがあるかも知れません。素人管理、中古品になるので、神経質な方、完璧を求める方は購入を控えてください。ご理解のある方の購入を希望します。コメント不要、即購入OKです。取引中でも即購入優先となりますのでご了承下さいませ。また、度々 出品商品更新しますので、いいね!をして頂いてる方々はご了承下さいませ。何かご不明な点がございましたらコメント宜しくお願い致します。



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