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BALFOUR　カレッジリング　10K　Castle HIGH SCHOOL
商品番号 I58581544450
商品名

BALFOUR　カレッジリング　10K　Castle HIGH SCHOOL
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 23,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BALFOUR社製のビンテージカレッジリングです。こちらは赤石の周りに、【CASTLEHIGHSCHOOL】と書かれています。ハワイ・カネオヘ地区のキャッスル高校のカレッジリングです。※フットボールチーム名はキャッスルナイツサイドには紋章・ナイト(騎士)・1973とありますので、1973年製と思われます。ビンテージ品になりますので、全体的に多少の傷・色焼け・くすみなどがございます。画像をご確認ください。ビンテージ品にご理解くださいますようお願い致します。【ブランド】BALFOURバルフォア社【素材】10K(10金)赤石【サイズ】8.5号※幅広いリングですのでサイズ感にご注意ください。正面(幅)→約14mm背面(アーム幅)→約3.5mm【グラム】約6.45g素人採寸ですので、誤差はご了承ください。カラー...ゴールド装飾...その他ストーン材質...ゴールド
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