

BALFOUR カレッジリング 10K Castle HIGH SCHOOL-



BALFOUR カレッジリング 10K Castle HIGH SCHOOL - リング



BALFOUR カレッジリング 10K Castle HIGH SCHOOL 【メール便送料無料 ...



USA製1950年BALFOUR社ヴィンテージSELINSGROVE HSインディアンカレッジリング指輪【10金無垢/10Kゴールド】【15号】【M-15575】＠-Antique & Vintage shop oldArt オールドアート



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BALFOUR カレッジリングの値段と価格推移は？｜3件の売買データから ...



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1944年 10K GOLD カレッジリング BALFOUR社製【TA051839】 | 【公式 ...



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College Ring／カレッジリング】10金無垢／10KYG／11号／1979年製 ...

BALFOUR社製のビンテージカレッジリングです。こちらは赤石の周りに、【CASTLEHIGHSCHOOL】と書かれています。ハワイ・カネオヘ地区のキャッスル高校のカレッジリングです。※フットボールチーム名はキャッスルナイツサイドには紋章・ナイト(騎士)・1973とありますので、1973年製と思われます。ビンテージ品になりますので、全体的に多少の傷・色焼け・くすみなどがございます。画像をご確認ください。ビンテージ品にご理解くださいますようお願い致します。【ブランド】BALFOURバルフォア社【素材】10K(10金)赤石【サイズ】8.5号※幅広いリングですのでサイズ感にご注意ください。正面(幅)→約14mm背面(アーム幅)→約3.5mm【グラム】約6.45g素人採寸ですので、誤差はご了承ください。カラー...ゴールド装飾...その他ストーン材質...ゴールド