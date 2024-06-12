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hyde ガンダ　ステルス　ネックレス　gunda
商品番号 B77875130809
商品名

hyde ガンダ　ステルス　ネックレス　gunda
ブランド名 ガンダ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

L'Arc-en-Cielのhydeさん着用ガンダネックレス※中古品になります数年前に購入しましたが使用は回数は2、3回位だったと思います。その後暗所に保管してました。目立った傷等はありませんが細かな傷はある場合がございます。元々味のある作りなので問題なく使用できると思いますが、神経質な方はご遠慮下さい。巾着袋もお付けいたします。※箱はございませんのでプチプチ、封筒で配送します。※即購入可能※お値下げ不可#hyde#L'Arc-en-Ciel#ガンダ#gunda#ステルス#ネックレス#メンズ#ウィメンズ
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