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RE VERBER RAY パッチ キャップ 6パネル ヴィンテージ 企業
商品番号 E74191175186
商品名

RE VERBER RAY パッチ キャップ 6パネル ヴィンテージ 企業
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Re-Verber-Ray®は、アメリカの赤外線ヒーターのメーカーです。●色：ネイビー●頭周：54-59cm　クラウン：深め※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル●生産国：カナダ製●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。刺繍トラッカーメッシュビンテージ帽子アメカジ046MA634
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