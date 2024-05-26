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MO-RUSH コードバン 長財布
商品番号 O79147369238
商品名

MO-RUSH コードバン 長財布
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 4,100 円
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商品詳細

MO-RUSH長財布コードバンハンドソーイングW190H100色黒赤ステッチ外装新喜皮革製コードバン内装牛革使用感はあります。外側は爪痕等の小傷があります。内側はコインケース内に少し汚れ全体的に使用による汚れ、変色があります。酷い傷や汚れはありません。破れ、ほつれはありません。お値下げ不可です。
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