煎茶道具 親光作 白磁染付『唐子遊戯図』宝瓶/煎茶碗(五客)素晴らしい絵付け★

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商品詳細
煎茶道具親光作白磁染付『唐子遊戯図』宝瓶/煎茶碗(五客)素晴らしい絵付け★4D1014サイズ(約):宝瓶：幅8cm、注ぎ口含む長さ9.6cm、高さ7.6cm、重さ160g煎茶碗：径6㎝、高さ3.6㎝、重さ24g
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