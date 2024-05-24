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煎茶道具 親光作 白磁染付『唐子遊戯図』宝瓶/煎茶碗(五客)素晴らしい絵付け★
商品番号 R23996794445
商品名

煎茶道具 親光作 白磁染付『唐子遊戯図』宝瓶/煎茶碗(五客)素晴らしい絵付け★
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 10,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

煎茶道具親光作白磁染付『唐子遊戯図』宝瓶/煎茶碗(五客)素晴らしい絵付け★4D1014サイズ(約):宝瓶：幅8cm、注ぎ口含む長さ9.6cm、高さ7.6cm、重さ160g煎茶碗：径6㎝、高さ3.6㎝、重さ24g
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