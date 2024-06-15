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CASTELBAJAC　キーケース
商品番号 Y58484579144
商品名

CASTELBAJAC　キーケース
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASTELBAJAC　キーケース小銭入れもついて便利です。殆ど未使用で状態はきれいな方ですがマークの部分に本体の黒色が少しうつってます。又、角にスレもあります。状態は写真でご確認下さい。#CASTELBAJAC#キーケース
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