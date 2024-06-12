茶道具 水指 塩窯彩 耳付 松尾潤 共箱 武雄市 唐津 現代陶芸 工芸品 茶会

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商品詳細
【サイズ】直径17cm 高さ18cm口径10【状態】非常に良好 ほぼ未使用【付属品】共箱【商品説明】塩窯彩の耳付水指です。佐賀県武雄市の陶芸家、松尾潤の作品。塩窯彩とは登り窯の中で塩による変化で釉薬を彩る手法です。独特の赤く発色した釉薬が美しいです。松尾潤１９６１年、陶芸家松尾重利さんの長男に生まれる。京都の嵯峨美術短大デザイン科卒業後、日本工芸会理事の岩渕重哉氏（故人）に師事。父重利さんと凌山窯で作陶。父は磁器、子は陶器と異なった肌合いの作品を制作している。日本伝統工芸展などの公募展のほか、父子展、個展、グループ展に出品。日本工芸会正会員、県陶芸協会会員、佐賀美術協会会員。
http://narcologia.ru/goods/freezer345398.html
http://narcologia.ru/goods/calling291850.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose934240.html
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陶芸 粉引 足付 皿 向付 6客 松尾潤 武雄 唐津 茶道具 食器 現代陶芸 ...
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